Оментобурсит что это такое

Симптомы и лечение острого панкреатита

Острый панкреатит – воспаление тканей поджелудочной железы.

Заболевание представляет серьёзную угрозу жизни, но, к сожалению, не все больные понимают важность назначения лечения и не обращаются к врачу своевременно.

Клиническая картина может быть разнообразной: от локализованных болей слабой интенсивности до коматозного состояния. Необходимо своевременно выявлять все симптомы патологии, чтобы назначать адекватную терапию.

Причины

Этиологических факторов, приводящих к развитию острого панкреатита множество, наиболее распространёнными являются:

Патология желчевыводящей системы (60% от всех случаев). Выводные пути желчного пузыря и поджелудочной железы имеют общий проток. Следовательно, любая патология со стороны биллиарного тракта (калькулёзный холецистит, папиллит и т.п.) способна вызвать нарушение оттока панкреатического сока. Секрет с многочисленными ферментами начинает задерживаться и вызывать расщепление тканей железы. Травматические поражения поджелудочной железы. Патологии двенадцатиперстной кишки. При язвенной болезни может произойти пенетрация (прорыв в ткани другого органа) язвы. Злоупотребление алкоголем и частый приём жирной или острой пищи. Подобные продукты создают повышенную нагрузку на орган, в ходе которой может возникнуть острый воспалительный процесс. Проникновение бактерий и вирусов (например, Коксаки) в ткани органа гематогенным, лимфогенным или восходящим путём. Приём лекарственных препаратов (тиазидовые диуретики, азатиоприн, преднизолон и т.п.), которые обладают выраженным панкреотоксическим действием. На фоне массивного некроза клеток органа развивается воспаление. Врождённые дефекты развития. Любые аномалии способны нарушать адекватную работу органа и приводить к застою ферментов. Генетически обусловленная предрасположенность.

Реже причиной являются аутоиммунные заболевания, нарушения кровоснабжения органа (атеросклероз, тромбоз), аллергические реакции, опухоли. До 10% всех случаев панкреатита остаётся нераспознанным.

Клиническая картина

Панкреатит всегда начинается остро на фоне отличного самочувствия. Как правило, развитию патологии предшествует приём больших доз алкоголя или жирной пищи. Среди симптомов выделяют такие, как:

Боль. Болезненные ощущения локализуются в эпигастрии (при развитии воспаления в теле и хвосте железы), левом подреберье (при поражении головки органа), в 40% случаев носят опоясывающих характер. Интенсивность может быть любой: от слабых до нестерпимых, заставляющих принимать вынужденное положение (на левом боку с согнутыми ногами и руками). Боль может иррадиировать в левую руку, левую половину живота и в загрудинное пространство, клинически напоминая инфаркт миокарда. Диспепсические расстройства. У 80% больных рефлекторно развивается рвота, которая может иметь неукротимый характер (в сутки до 10 литров и более). Данное состояние быстро приводит к обезвоживанию. Через 2-3 дня из-за дефицита ферментов и развития кишечной непроходимости появляется вздутие живота, отсутствует стул. Перитонеальный синдром. В очаг поражения вовлекается париетальная и висцеральная брюшина, что обуславливает появление резкой болезненности по всему животу, полное отсутствие функционирования кишечника.

Общее состояние резко ухудшается, появляются слабость, гиподинамия, раздражительность. Температура тела быстро поднимается до высоких цифр (39-40 градусов).

Со стороны сердечно-сосудистой системы развивается тахикардия (повышение ЧСС до 120 ударов в минуту), гипотония. Кожные покровы бледные, акроцианоз.

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При тяжёлом течении происходит выпот воспалительного экссудата в плевральную полость с развитием плеврита, пневмонии и отёка лёгких, приводящих к тяжёлой дыхательной недостаточности (повышение частоты дыхательных движения до 30-40 в минуту и более, одышка).

[/attention]Быстрое нарастание интоксикации и гипотонии приводит к почечной недостаточности (снижается объём выделяемой мочи, вплоть до полного её отсутствия).

При поражении центральной нервной системы возникают психические расстройства: возбуждённость, беспокойство, бред, галлюцинации. Дальнейшее прогрессирование обуславливает развитие комы.

Осложнения

Панкреатит – опасная дли жизни патология. При отсутствии своевременного и адекватного лечения развиваются следующие состояния:

Сепсис (заражение крови), септический шок. Полиорганная недостаточность. На фоне интоксикации, бактериемии и низкого артериального давления все остальные органы постепенно снижают свою функциональную активность. Некроз поджелудочной железы. В будущем может послужить причиной сахарного диабета. Формирование абцесса или инфильтрата. Любое скопление гноя в брюшной полости вынуждает применять хирургические методы лечения. Развитие кровотечений (в брюшную полость или желудочно-кишечный тракт). Формирование свищевых ходов в другие органы или в переднюю брюшную стенку.

Диагностика

Для постановки правильного диагноза, выявления возможных осложнений панкреатита и назначения соответствующего лечения показан целый печень лабораторных и инструментальных методов исследования. Основными из них являются:

Общий анализ крови. При бактериальном воспалении повышается СОЭ, уровень лейкоцитов, визуализируется сдвиг лейкоцитарной формулы влево. При вирусной этиологии — лейкопения, лимфоцитоз. Биохимический анализ крови. При разрушении тканей железы повышены: амилаза и липаза крови, уровень сахара и маркёров некроза – АЛТ и АСТ. Определение амилазы в моче. Концентрация выше нормы при деструкции органа. УЗИ – основной метод диагностики. Позволяет выявить очаги инфильтративных изменений, абцессы, кальцинаты, свищевые ходы и т.п. КТ и МРТ – самые высокоинформативные, но дорогие методы обследования. Лапароскопия – показана при неэффективности всех предыдущих способов. С помощью зонда в брюшную полость вводится камера и производится осмотр всех органов.

Методы лечения

Терапия всех больных с острым панкреатитом проводится в стационаре. При лёгких формах панкреатита показана госпитализация в хирургическое отделение, при тяжёлых – в отделении реанимации и интенсивной терапии. Лечение может быть:

Консервативным. Применяется на ранних стадиях и при лёгких формах при полном отсутствии признаков поражения других органов и осложнений. Хирургическим. Показано при неэффективности консервативной терапии или развитии угрожающих жизни состояний.

Консервативное лечение

Сущность оказания помощи сводится к снижению функциональной нагрузки на орган и ускорению восстановления структуры. Используются:

Голод. В течение 3-5 дней пациенты находятся на полном парентеральном питании. Локальная гипотермия. На область поджелудочной железы накладывается холод (грелка или пакет со льдом). Зондирование желудка с непрерывным отсасыванием содержимого и промыванием раствором соды. Анальгетики. В зависимости от выраженности болевого синдрома могут использоваться наркотические (например, Тримеперидин 3% 1 мл 4 раза в сутки, подкожно) или ненаркотические анальгетики (Баралгин 0,1 по 5 раз в день). Антиферментные препараты. Хорошо себя показал Гордокс. Суточная доза – около 300 000 МЕ. Блокаторы секреторной функции поджелудочной железы. Используются препараты гормона-соматостатина или его аналоги (сандостатин) в дозе 0,2 3 раза в день. Ингибиторы китокинеза (петоксифиллин 2% 5 мл внутривенно 2 раза в день) Ингибиторы протонной помпы – рекомендованы для снижения секреторной активности желудка. Может быть назначен омепразол по 2 таблетки в сутки. Спазмолитики (платифиллин 0,2% 2 мл – 1 раз в день). Антигипоксанты – при выраженной интоксикации. В хирургических больницах назначаются мексибел или эмоксипин. Антигистаминные средства – для повышения проницаемости сосудов и ускорения регенерации тканей. Наиболее популярны: димедрол, супрастин, пипольфен. Дозировка для всех: 50 мг 3 раза в сутки. Восстановление объёма циркулирующей крови. При нарушении гемодинамики (падение АД, тахикардия) внутривенно вводятся инфузионные растворы из расчёта 40 мл на каждый килограмм массы тела. Наличие шока или выраженного воспалительного процесса обуславливает назначение гормональных средств (Преднизолон, дексометазон). Антибиотики. Необходимы для профилактики инфекционных осложнений или лечения существующих (Ципрофлоксацин 0,5 2 раза в день).

Длительность консервативного этапа – от 5 до 7 дней. При отсутствии положительной динамики или ухудшения состояния больному показано хирургическое вмешательство.

Хирургические методы лучения

Основная цель – устранение некротизированных участков и обеспечение оттока гнойной жидкости. Могут быть задействованы:

Эндоскопические методы. Обеспечиваются через мельчайший операционный доступ (отверстие, диаметром 1 см). Показаны для восстановления проходимости желчи и оттока панкреатического сока. Пункция и установка дренажа. Применяется при наличии полостных образований со скоплением гноя, экссудата. Лапаротомия. По срединной линии живота производится разрез, через который удаляются нежизнеспособные ткани железы, а так же проводится визуальный осмотр соседних органов с целью поиска возможных нарушений. Затем поле ушивается и устанавливается дренажная трубка.

Оперативное вмешательство может быть ранним (с 0 по 14 день) и поздним (с 15 дня заболевания). Показаниями для ранней хирургической коррекции являются:

отёчная форма панкреатита;

стерильный панкреонекроз;

перфорация соседних органов;

развитие перитонита;

кровотечение.

Отсроченные операции проводятся после улучшения общего состояния на фоне консервативной терапии при таких состояниях, как:

массивный некроз;

наличие абцессов или гнойных инфильтратов.

Основные препараты для лечения

На фармацевтическом рынке представлено множество медикаментов для лечения острого панкреатита, наиболее популярны:

Название лекарственного препарата Фармакологическая группа Действие Цена Тримеперидин Наркотический анальгетик Быстро устраняет выраженную боль. Около 300 рублей Трамадол Ненаркотический анальгетик Для устранение боли низкой или средней интенсивности. 280-30 рублей Гордокс Антиферментный препарат Угнетает синтез и действие ферментов, что обеспечивает быстрое восстановление повреждённых структур поджелудочной железы. 4 800-5 200 рублей Сандостатин Блокатор секреторной функции Снижает секрецию сока поджелудочной железы 1 700-2 100 рублей Омепразол Ингибитор протонной помпы Снижает секрецию соляной кислоты в желудке. Она не возбуждает хеморецепторы, в результате синтез панкреатического сока прекращается. 140-150 рублей Платифиллин Спазмолитик Расслабляет гладкую мускулатуру протоков поджелудочной железы, что обеспечивает эвакуацию содержимого. 80-100 рублей Эмоксибел Антигипоксант Повышает оксигенацию всех тканей организма. 70 рублей Супрастин Антигистаминное средство Повышает проницаемость сосудистых барьеров и ускоряет доставку необходимых структурных питательных веществ в очаги поражения. 120-150 рублей Преднизолон Гормональное средство (глюкокортикостероид) Уменьшает воспаление и способствует его отграничению. 250-280 рублей Ципролет Антибактериальное средство широкого спектра действия Уничтожает все микроорганизмы (бактерии) в очаге поражения. 200-230 рублей

Список запрещённых и разрешённых продуктов

Начиная с 3-5 дня, когда прекращается парентеральное питание больного, начинается постепенное восстановление пищевого рациона. Диета имеет специфические особенности.

Наименование продукта Можно Нельзя Хлеб Пшеничный, до 50 г в сутки. Ржаной и свежий. Супы Из круп и вываренного мяса на воде Мясные, рыбные или грибные отвары. Супы с горохом и овощами. Мясо Нежирная курица или говядина. Любые жилистые и жирные сорта Рыба Нежирные сорта в виде суфле Жирная, вяленая, копчёная, солёная рыба. Молочные продукты Свежий некислый творог. Цельное молоко, сыры, сметана. Яйца Всмятку. Вкрутую. Овощи Картофель, кабачки, цветная капуста – в виде измельчённых смесей. Капуста, чеснок, лук, огурцы, редис Фрукты Печёные яблоки. Все остальные Напитки Минеральная вода, некрепкий чай Крепкие чаи, кофе

Питание должно быть дробным – по 5-6 раз в сутки, а любая еда — тёплой.

Категорически запрещено употреблять холодную или слишком горячую пищу. Она раздражает рецепторные комплексы слизистой желудка и стимулирует поджелудочную железу!

Идеальное соотношение веществ выглядит следующим образом:

Белки 80 грамм Жиры 50 грамм Углеводы 200 грамм Энергетическая ценность Около 1 500 – 1 600 ккал

Пример диеты при остром пакреатите

Несмотря на множество запретов, рацион питания при панкреатите может быть разнообразным, но в то же время полезным! Например:

завтрак: 2 яйца всмятку, картофельный сок; второй завтрак: печёное яблоко и каша из геркулеса; обед: овощное пюре, рисовый суп, стакан свекольного сока; полдник: желе из яблок, кисель из шиповника; ужин: суфле из нежирной курицы, овощное пюре, слабый чай.

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Источник: https://expdoc.ru/simptomy-i-lechenie-ostrogo-pankreatita/

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Панкреатит (лат. pancreatitis) объединяет в для себя группу болезней поджелудочной железы воспалительного нрава, которые очень различаются по этиологии и патогенезу.

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Поджелудочная железа (элемент восьмой группы (по старой классификации — побочной подгруппы восьмой группы) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 26) участвует не лишь в действиях пищеварения, но и в поддержании метаболизма в целом, и в следствие нарушения ее функции мучаются почти все виды обмена.

За крайние 30 лет уровень заболеваемости панкреатитом возрос фактически в 2 раза. При этом, толика юных пациентов в структуре нездоровых существенно возросла, в том числе возросла и частота панкреатита у детей.

Во многом это обосновано нерациональным питанием современного человека и ухудшением мировой экологической обстановки.

Что это таковое, острый панкреатит

Клинический вариант заболевания, при которой практически молниеносно развивается воспалительный процесс в поджелудочной железе, именуется острый панкреатит. Появление болезни, может быть по разным причинам.

Но парадокс заключается в том, что эти предпосылки приводят к провоцированию активации панкреатических ферментов ещё до выхода их в пищеварительный канал, то есть снутри органа.

При таковом развитии событий злость ферментов направляется на клеточки самой железы, вызывая переваривание тканей собственного органа (Орган — обособленная совокупность различных типов клеток и тканей, выполняющая определённую функцию в пределах живого организма), что без докторского вмешательства потом угрожает ей некрозом.

Классификация острого панкреатита:

Остро развившийся отек железы. Острый геморрагический некроз поджелудочной железы. Гнойная форма панкреатита.

Не считая того, выделяют лёгкую и томную формы болезни.

Лёгкая форма острого панкреатита

При этом состоянии воспаление не отмечается, орган отёчный, но некординально. Далее будут возникать маленькие очажки некроза, которые не обнаруживаются даже диагностической аппаратурой – безболевой вариант. Функция железы практически в норме. Просто поддаётся исцелению, опосля которого не остаётся отягощений. Имевшиеся незначимые патологические конфигурации, проходят полностью.

Томная форма острого панкреатита

Тут уже имеет место разрушение не лишь железы, но и соседствующих с ней тканей. Наиболее того, даже дистанционно отодвинутые органы подвергаются отягощениям, которые, как и железа, получают повреждения, нарушающие их функции до развития частичной или полной дефицитности.

Некроз самой железы может быть:

Мелкоочаговым – когда мучается около 30% органа. Крупноочаговым – с поражением 30–50% ткани. Субтотальным – сопровождающимся некрозом 50–75% ткани. Полным – с выходом из строя наиболее 75% железы.

Что таковое острый панкреатит (группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы)

Острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы (бывает и приобретенное воспаление). Вследствие этого воспаления возникает отек ПЖ (поджелудочной железы), воспаление усиливается и в предстоящем может быть развитие панкреонекроза (панкреас- поджелудочная железа, некроз- омертвление).

Что таковое панкреатит

Как и остальные органы человека, поджелудочная железа состоит из специфичных клеточек, делающих определенную функцию. Орган повсевременно занимается выработкой активных и очень ядовитых в концентрированном виде ферментов (или энзимы (от греч).

В норме они немедля выводятся из небольшой железы, попадая в желудок и соединяясь с желудочным соком. Таковое разбавленное состояние делает ферменты нужными: они помогает переваривать и усваивать еду, но не вредят самому организму.

Ежели нарушается этот процесс, и не происходит оттока ферментированной воды от поджелудочной железы, активные вещества принимаются действовать на сам орган. Итогом становится типичная аутофагия — активнодействующие составляющие разрушают железу, которая их выработала.

Почти всех людей тревожит вопросец о том, что это за заболевание. Панкреатит поджелудочной железы (орган, состоящий из секреторных клеток, вырабатывающих специфические вещества различной химической природы) — это суровое болезнь, которое сопровождается активным выделением токсинов и ферментов.

Эти вещества могут стать предпосылкой нарушений работы таковых органов, как печень, сердечко, головной мозг, почки, легкие. Ежели не обратиться к медику, то на определенной стадии панкреатита у взрослых может произойти кровоизлияние в поджелудочную железу, что в свою очередь способно спровоцировать летальный финал.

Железа размещена рядом с аортой и иными жизненно необходимыми органами, потому воспаление распространяется и на них.

Панкреатит – это воспалительный процесс, локализующийся на маленьком или широком участке поджелудочной железы.

Болезнь может развиваться стремительно, при этом отмечается острая стадия, или же происходит постепенное замещение здоровых тканей (текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей) соединительной, так протекает приобретенный панкреатит.

Острая стадия развивается в легкой и тяжеленной степени. В первом варианте воспаление локализовано на маленьком участке и устраняется медикаментозно. При тяжеленной острой стадии развивается воспаление на широкой локации поджелудочной железы или на всех тканях органа. Это может привести к некротическим, геморроидальным и гнойным действиям, ставящим жизнь нездорового под опасность.

Приобретенная стадия характеризуется периодами обострения болей и ухода заболевания в ремиссию. Как правило, при таковой степени патологии неувязки вызываются опосля нарушения питания и случайных травм.

При острых стадиях боль носит острый или опоясывающий нрав. При приобретенном панкреатите отмечается наиболее умеренный болевой синдром. Дополнительно в обоих вариантах диагностируются рвота, тошнота, вздутие, диарея, запоры, слабость и утрата веса.

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Панкреатит острый что это таковое? Это болезнь панкреатической (поджелудочной) железы, в базе которого лежит деструкция паренхимы, или самой железистой ткани.

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Панкреатит — чрезвычайно суровая патология, которая проявляется воспалительным действием в тканях поджелудочной железы. На данный момент это одна из самых всераспространенных патологий.

Поджелудочная железа находится в верхней части животика и плотно прилегает к задней стене желудка. Ее основная функция заключается в выработке ферментов, которые в 12-перстной кишке вместе с желчью участвуют в переваривании еды.

Роль работы этого органа велика, желая и не видна. Когда выброс ферментов в 12-перстную кишку по некий причине не происходит, ферменты начинают «самопереваривать» клеточки самой поджелудочной железы.

И ежели не приостановить этот процесс, то иногда довольно 5 часов, чтоб болезнь (это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз) окончилось летально.

Хворают почаще мужчины, чем дамы. Это разъясняется социальной значимостью, так как в основном мужчины почаще привержены к злоупотреблению алкоголем. Желая в крайнее время отмечается тенденция роста заболеваемости и посреди дам, которые почаще подвержены желчнокаменной заболевания. Пожалуй, эти две самые всераспространенные предпосылки развития панкреатита.

К иным более нередким причинам можно отнести

злоупотребление жирной, острой едой, фаст-фудами, газ-водой и майонезом;

заболевания желудка и печени, включая язвенную и желчнокаменную заболевание;

излишний вес;

прием неких гормональных продуктов, лекарств;

оперативные вмешательства на животике, а также механические травмы – ушибы и ранения;

отягощения опосля таковых инфекционных болезней, как эпидемический паротит, вирусные гепатиты В и С;

червянные инвазии – описторхоз или лямблиоз;

аномалии развития железы или опухоли;

наследственность.

Панкреатит представляет собой прогрессирующее болезнь поджелудочной железы, при котором в остром периоде наблюдается воспалительный процесс с следующими переменами тканей самого органа. Это происходит за счет замещения обычной структуры соединительной тканью. Следствием таковых действий является нарушение функционирования поджелудочной железы и развитие ферментативной дефицитности.

Классифицируют панкреатит на острый и приобретенный. Таковое деление имеет принципиальное клиническое значение в связи с чертами проводимой терапии при этих вариантах.

Медикаментозное исцеление отданного болезни ориентировано на купирование главных симптомов. Профилактика отягощений и рецидивов панкреатита зависит лишь от верного питания. При нередких и твердых погрешностях в диете могут развиться отягощения:

панкреатогенный диабет;

печеночная дефицитность;

гнойный панкреатит (просит незамедлительной мед помощи);

панкреонекроз (погибель тканей поджелудочной железы) – самое суровое отягощение, которое в 2/3 вариантов заканчивается гибелью нездорового;

абсцессы (гнойные полости) в брюшной полости;

рак поджелудочной железы.

https://www..com/watch?v=0TUzrBR-JFo

Источник: https://zhelatin.asustav.ru/narodnye-sredstva/omentobursit-chto-eto-takoe/

Острый панкреатит – причины, симптомы, диагностика, осложнения, лечение – Здоровье человека, симптомы и лечение заболеваний

Острый панкреатит – это воспалительное заболевание поджелудочной железы (pancreas), сопровождающееся повышением ферментов железы в крови и моче.

Pancreas представляет собой удлиненную, до 16-22 см, пищеварительную железу,

расположенную почти горизонтально, забрюшинно, позади желудка, на уровне XI-XII грудных и I-II поясничных позвонков. Проток поджелудочной железы соединяется с общим желчным протоком и открывается в просвет двенадцатиперстной кишки большим дуоденальным сосочком (Фатеров сосок).

Иногда обнаруживают добавочный (Санториниев) проток, который самостоятельно открывается в двенадцатиперстную кишку малым дуоденальным сосочком. Помимо пищеварительной, поджелудочная железа выполняет эндокринные функции, секретируя инсулин и глюкагон.

Эти два гормона обладают противоположным действием, регулируя уровень глюкозы крови.

Патогенез панкреатита



В основе заболевания лежит аутолиз (самопереваривание) клеток поджелудочной железы, возникающий при повышении внутрипротокового давления и последующей активации протеолитических ферментов (трипсин), ферментов расщепляющих жиры (липаза) и углеводы (амилаза). В результате повышения ферментативной активности, в поджелудочной железе происходит расщепление жиров под действием липазы с образованием жировых некрозов.

При повреждении секреторных клеток высвобождаются новые порции активных ферментов, которые усиливают повреждение тканей поджелудочной железы и способствуют дальнейшему прогрессированию воспаления с нарушением трофики органа и появление участков некроза (омертвения). В кровь попадают панкреатические ферменты, гистамин, активируется кинин-калликреиновая система. Увеличивается сосудистая проницаемость, происходит дилатация капилляров и артериол, что проявляется в нарастании отека тканей железы, гиповолемии, геморрагиях.

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В тяжелых случаях снижение объема циркулирующей крови до критических величин приводит к развитию шока. Гиповолемию также усиливает появляющийся выпот, нередко геморрагического характера, в брюшную полость.

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В зависимости от выраженности проявлений выделяют более легкую отечную форму с ее увеличением и пропитыванием серозной жидкостью, и некротическую (панкреонекроз) – с кровоизлияниями и участками некрозов, от небольших очагов до тотального поражения тканей железы.

Причины панкреатита



Причинами острого панкреатита в большинстве случаев являются желчекаменная болезнь и прием алкоголя.

Кроме того, острый панкреатит могут вызывать травмы живота, оперативные вмешательства на органах брюшной полости, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки при пенетрации язвы, дивертикул двенадцатиперстной кишки в области Фатерова соска, врожденные аномалии протоковой системы поджелудочной железы, ее повреждение цитотоксическими ядами.

Острый панкреатит может развиваться под влиянием некоторых инфекционных агентов, например, при эпидемическом паротите (свинке), гепатите, сыпном тифе, эндокринных заболеваниях (при болезнях щитовидной и паращитовидной желез), муковисцидозе.

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Классификация острого панкреатита



(Международная классификация M-ANNHEIM 2007г)

– острый;

– острый рецидивирующий.

– отечная форма;

– деструктивная форма (панкреонекроз): мелко-, средне-, крупноочаговый и тотально-субтотальный (поражение всех отделов поджелудочной железы) панкреонекроз.

Фазы воспалительного процесса (В.И. Филин, 1979г)

Ферментативная (3-5 суток);

Реактивная (6-14 суток);

Фаза секвестрации (с 15-х суток);

Фаза исходов (от 6 месяцев и более)

Симптомы острого панкреатита



Заболевание развивается остро, наиболее часто с погрешности в диете или после эпизода приема алкоголя.

Появляются боли постоянного характера и различной интенсивности (от умеренных ноющих до резких, выраженных) в верхних отделах живота, подреберьях, околопупочной области, с иррадиацией в спину («опоясывающие» боли).

Боли сопровождаются тошнотой, многократной рвотой пищей, слизью и желчью, не приносящей облегчения. При осмотре выявляется вздутие живота, ослабление перистальтики кишечника, болезненность при пальпации в верхних отделах.

Положительные симптом Воскресенского (при выраженном отеке железы не определяется пульсация аорты), симптом Керте (поперечная болезненность и напряжение передней брюшной стенки в проекции поджелудочной железы), при поражении хвоста pancreas – симптом Мейо-Робсона (пальпаторная болезненность в левом реберно-позвоночном углу).

Температура тела и артериальное давление при неосложненном остром панкреатите чаще в норме, пульс может быть несколько ускорен. В течение 3-4 дней при отечной форме боли постепенно стихают, состояние больного улучшается. При прогрессировании заболевания, наличии осложнений продолжает ухудшаться общее состояние пациента.

Нарастают симптомы интоксикации, продолжается рвота, нарастает слабость. Присоединение гнойных осложнений сопровождается повышением температуры, учащением пульса. Нарастание гиповолемии и электролитного баланса приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, почек, снижению артериального давления, уменьшению диуреза.

На ЭКГ в этот период могут выявляться изменения, требующие исключения острого инфаркта миокарда. При прорыве гноя в сальниковую сумку формируется оментобурсит, в брюшную полость – абсцессы различной локализации, чаще поддиафрагмальные и подпеченочные. Над проекцией железы нередко пальпируется плотный воспалительный инфильтрат.

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При рассасывании воспалительного процесса в самой поджелудочной железе происходит отграничение (секвестрирование) некротизированной ткани с дальнейшим формированием кист, которые также могут сдавливать дольки и протоки железы, нарушая ее функцию и приводя к рецидивам заболевания.

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В 50% случаев тяжелые формы острого панкреатита протекают с явлениями перитонита и сепсиса, полиорганной недостаточности.

Летальность при панкреонекрозе очень высока. Вовлечение в процесс эндокринных клеток (островки Лангерганса) нарушает выработку инсулина, отвечающего за утилизацию глюкозы клетками организма.

Сдавление отечной головкой железы общего желчного протока способствует развитию желтухи и усилению интоксикации.

Клиническая картина острого панкреатита может дополняться симптомами заболеваний, послуживших причиной или фоном для его развития.

Осложнения острого панкреатита



эрозии и острые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки с кровотечениями и без таковых,

абсцессы брюшной полости,

забрюшинные флегмоны,

пневмония,

механическая желтуха,

перитонит,

сепсис,

шок.

Диагностика острого панкреатита



Основана на жалобах больного, анамнезе заболевания, клинической картине (симптомах).

Лабораторная диагностика. Общий анализ крови: лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, ускоренное СОЭ. В биохимическом анализе крови: повышение уровня амилазы, С-реактивного белка, электролитные нарушения, повышение глюкозы крови, при желтухе увеличение билирубина, щелочной фосфатазы. В общем анализе мочи — появление диастазы, при значительном дефиците инсулина — глюкозурия (глюкоза в моче).

Инструментальная диагностика.

Основной метод диагностики острого панкреатита – ультразвуковое исследование (УЗИ), которое выявляет увеличение размеров, пониженную эхогенность и нечеткость контуров поджелудочной железы, наличие абсцессов и кист, расширение протоков поджелудочной железы и холедоха, наличие конкрементов в желчном пузыре, протоках, области Фатерова соска. Большой информативностью при остром панкреатите обладают магнитно-резонансная и компьютерная томография. Дополнительными методами исследования являются рентгенография грудной клетки, ЭГДС.

Лечение острого панкреатита

Основные задачи при терапии острого панкреатита заключаются в разрешении причинного фактора, вызвавшего заболевание, создании функционального покоя поджелудочной железы, инфузионную терапию, направленную на детоксикацию, устранение гиповолемии, коррекцию метаболических нарушений, а также противовоспалительную, симптоматическую терапию, профилактику осложнений. Пациент в обязательном порядке госпитализируется в стационар.

Общие мероприятия при остром панкреатите включают постельный режим, диету – голод в первые 1-3 дня, затем – стол №5А по Певзнеру, холод на живот.

Проводят инфузионную терапию растворами кристаллоидов до 5-6 литров в сутки и более под контролем ЦВД, электролитов и КЩС крови. Спазмолитическая терапия, улучшающая отток панкреатического сока и воспалительного секрета, способствующая снижению внутрипротокового давления: но-шпа, платифиллин, спазмолин, глюкозо-новокаиновая смесь.

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Ингибиторы ферментов. Инсулинотерапия при гипергликемии. Антибиотики для профилактики и лечения гнойных осложнений панкреатита. Профилактика острых язв назначением блокаторов протонной помпы. Коррекция имеющихся заболеваний.

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При тяжелом состоянии пациента, явлениях перитонита, сепсиса, полиорганной недостаточности – лечение проводится в реанимационном отделении.

Показания к оперативному вмешательству при остром панкреатите



Абсолютное показание к хирургическому вмешательству — инфицированные формы панкреонекроза (распространённый инфицированный панкреонекроз, панкреатогенный абсцесс, инфицированное жидкостное образование, некротическая флегмона забрюшинной клетчатки, гнойный перитонит, инфицированная псевдокиста). В септическую фазу заболевания выбор метода хирургического вмешательства определяется клинико-патоморфологической формой панкреонекроза и степенью тяжести состояния больного.

При отсутствии гнойного процесса предпочтение должно быть отдано малоинвазивным технологиям: лапароскопической санации и дренирования брюшной полости при наличии ферментативного перитонита, чрескожной пункции (дренирования) при формировании в забрюшинном пространстве острых жидкостных образований.

Показаниями к открытой хирургической операции на органах брюшной полости в асептическую фазу возможно только при: сохранении или прогрессировании полиорганных нарушений на фоне проводимой комплексной интенсивной терапии и использовании малоинвазивных оперативных вмешательств; распространённом поражении забрюшинного пространства; невозможность достоверного исключения инфицированного характера некротического процесса или другого хирургического заболевания, требующего экстренного хирургического вмешательства. Во всех остальных случаях асептического течения панкреонекроза лапаротомная операция выполняться не должна из-за высокого риска инфицирования и развития кровотечений.

Прогноз заболевания при деструктивных формах острого панкреатита всегда серьезный.

Источник: https://mediccare.ru/ostryy-pankreatit-prichiny-simptomy-diagnostika-oslozhneniya-lechenie.html

Острый панкреатит и панкреонекроз. Симптомы, проявление, лечение

Острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы (бывает и хроническое воспаление). Вследствие этого воспаления возникает отек ПЖ (поджелудочной железы), воспаление усиливается и в дальнейшем возможно развитие панкреонекроза (панкреас- поджелудочная железа, некроз- омертвление).

Почему возникает острый панкреатит

Причин для его развитие очень много. Назову самые частые:

употребление алкоголя;

травматическое воздействие;

нарушение кровоснабжения и питание ПЖ;

присоединение инфекции;

различные аллергические реакции.

Какие формы острого панкреатита могут возникнуть

Отечный или интерстициальный. При этой форме воспаление возникает отек и ее клетки не погибают. После снятия отека железа полностью восстанавливается.

При этой форме воспаление возникает отек и ее клетки не погибают. После снятия отека железа полностью восстанавливается. Панкреонекроз. Это более тяжелая форма панкреатита, которая сложно поддается лечению. Панкреонекроз может быть стерильным (без присоединения инфекции) и инфицированным. Инфекция значительно ухудшает состояния больного и прогноз выздоровления в целом.

Так же некроз ПЖ различают по объему поражения:

мелкоочаговый;

крупноочаговый;

субтотальный;

тотальный.

По тяжести течения панкреонекроз различают: нетяжелый, тяжелый и очень тяжелый(молниеносный).

Какие осложнения могут возникнуть

Опасность панкреатита, независимо от сроков начала и правильности его лечения, заключается в его осложнениях. Местные осложнения это:

Парапанкреатический инфильтрат (возникновения отека вокруг поджелудочной железы).

Оментобурсит (из воспаленной ПЖ выделяются ферменты, которые скапливаются в сальниковой сумке).

Псевдокиста (капсула с жидкостью).

Затёки и скопления воспалительной жидкости в различных зонах брюшной полости(забрюшинной клетчатке, перикарде, плевральном синусе).

Абсцесс (образование закрытой полости с гноем) в поджелудочной железе или ее клетчатке.

Ферментативный перитонит( воспаление брюшины в следствии поражения скопившимися ферментами).

Билиарная желтуха (обтурационная желтуха вследствии спазма желчного протока).

Аррозивное кровотечение.

Кровотечение в просвет пищевого канала.

Ферментативный холецистит (воспаление желчного пузыря из-за попадания ферментов ПЖ в желчный проток.

Общими осложнениями панкреатита являются: делириозный синдром (галлюцинации, бред, нарушение сознания), ферментативный шок (падения артериального давления, полиорганная недостаточность) и сепсис (попадание в кровь большого количества инфекции).

Острый панкреатит проявляется тремя основными симптомами: болью в подложечной области (выше пупка) и левом подреберье (чаще жгучая и опоясывающая), тошнота и рвота (60% пациентов), метеоризм (“остановка” кишеничка).

В анализах крови повышение альфа-амилазы или липазы в 2-3 раза выше нормы, значительно повышены лейкоциты. При панкреонекрозе возникает учащенное дыхание, отдышка, цианоз (посинение кожи лица, конечностей).

Ускорение с последующим замедлением работы сердца, падение артериального давления, развитие шока и коллапса (не определяется давления). Живот вздут, на нем могут возникнуть фиолетовые пятна, посинение кожи по бокам туловища.

При поколачивании в левом реберно-позвоночном углу возникает боль. Температура тела выше 38с, количество мочи за сутки менее 500 мл. (норма 1.5-2 л.)

Панкреонекроз имеет фазовое течение. Каждая фаза проявляется определенными симптомами.

1. Ферментативная фаза. Возникает в течении первых 5 дней. Происходит формирование панкреонекроза.

2. Реактивная фаза. Начинается со 2 недели. Проявляется началом асептического воспаления поджелудочной железы в участках некроза, около поджелудочной клетчатки.

Выглядит как уплотнения в области поджелудочной, лихорадкой. В анализах крови повышение лейкоцитов, увеличение СОЭ, С-реактивного протеина.

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Закончиться эта фаза может рассасыванием воспаления, образованием отдельных участков некроза или образованием некроза с присоединением инфекции, гнойника.

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3. Фаза расплавления и более полное образование участков некроза. Возникает после 3-х недель заболевания. Может также нагноиться.

Лечение острого панкреатита и панкреонекроза

Острый панкреатит и панкреонекроз должен лечится в хирургическом отделении. Крайне важно ранняя постановка диагноза и возможных или уже существующих осложнений. В лечении нужно сочетать консервативные (капельницы, уколы) и хирургические методы.

При тяжелой форме и крайне тяжелой необходимо лечится в отделении интенсивной терапии (реанимации).

Консервативно назначают спазмолитики (препараты, расслабляющие тонус определенных мышечных клеток), антибиотики, разные растворы (для общего наводнения сосудистого русла, уменьшения повреждения его токсинами, ускорение их выведения). Противошоковые препараты и обезболивающие препараты.

Оперативное лечение заключается в хорошем дренировании участка воспаления. Для этого делают лапаротомию (разрез на передней стенки живота) и вставляют 2-4 дренажа (трубки) по его бокам (чтоб было удобно их промывать и воспалительные жидкости не скапливались в животе). При наличии гнойного процесса (абсцесса, флегмоны) необходимо раскрытие гнойника и тщательное дренирование.

Пациентам с острым панкреатитом или панкреонекрозом необходимо придерживаться диеты (исключить острое, жаренное, жирное, капусту и т. д), принимать антибактериальную терапию, дезинтоксикационную, спазмолитическую. При необходимости выполнение операции (выбор объёма операции на усмотрение врача), следить за температурой тела, лейкоцитами и липазой крови.

Очень важно лечение в специализированном отделении (хирургическом). Даже если Вас не сильно беспокоят симптомы острого панкреатита, все равно проконсультируйтесь с врачом! Самолечение может быть опасно. Берегите свое здоровье!